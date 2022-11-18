С трудоустройством все нормально

«Питерец.ру» отмечает, что служба занятости Петербурга работает достаточно эффективно. С начала года в Северной столице было трудоустроено более 41,5 тыс. человек. Причем почти 3 тыс. граждан нашли работу буквально в течение последних 2 недель.

1,1 тыс. людей устроили на временную работу, 6,2 тыс. петербуржцев – на общественные работы. 392 человека прошли профессиональную переподготовку. В настоящий момент уровень безработицы в городе на Неве меньше, чем в среднем по России. В Петербурге он установился на отметке 2,3% (по стране – 3,8%).

В общем, в Северной столице достаточно хорошие показатели касательно трудоустройства населения. Экономика города находится в стабильном состоянии и продолжает развиваться.