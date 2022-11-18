ента новостей

11:15
Помогут мобилизованным предпринимателям
10:21
С трудоустройством все нормально
09:44
Что с запасом вакцины?
09:30
В Выборге пенсионерка отдала аферистам крупную сумму денег после рассказа про ДТП
09:18
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины
00:54
«Ак Барс» Олега Знарка смог крупно победить СКА в Казани со счётом 5:2, Радулов забросил трижды
23:57
Операторы связи смогут предлагать услуги россиянам без ограничений
15:39
Единороссы проверили ход ремонта фасада в Городской больнице Святого Праведного Иоанна Кронштадтского
15:37
«Единая Россия» проведет день оказания бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге
15:16
Международный конкурс елочной игрушки. «Создай экспонат для Эрмитажа»
12:10
В Петроградском районе задержан неработающий мужчина, обманувший пенсионерку
12:06
В Московском районе задержан телефонный мошенник
11:48
Проект "Билет в будущее" в ближайшее время охватит всех школьников 6-11 классов
11:46
В Калининском районе задержали очередную мошенницу
11:42
В Выборгском районе задержан мошенник, обманувший пенсионерку
11:10
Благотворительный театральный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга – детям»
11:03
На подводной лодке «Уфа» поднят Андреевский флаг
10:57
В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам 1 610 000 рублей
10:54
В Петербурге 99-летняя пенсионерка отдала аферистам 800 000 рублей
09:32
В Гатчине автобус насмерть сбил пожилую женщину
09:31
Пожары тушат эффективно
09:29
В «Тойоте» начались увольнения
09:27
В Петроградском районе автоледи сбила двух пешеходов
09:26
Маткапитал на частное обучение
01:52
Баскетбольный «Зенит» в Краснодаре растерял огромное преимущество по ходу матча, но выиграл у «Локомотива» со счётом 68:62
18:52
В Петербурге дети мобилизованных и добровольцев получили бесплатные проездные билеты
18:47
В Ленобласти мужчина признан виновным в убийстве, сопряженном с сексуальным насилием, совершенном 17 лет назад
18:43
В Гатчине покажут кино о немецко-фашистском геноциде
18:37
Парламент Петербурга поддержал инициативу единороссов об усилении мер по безопасности школ
18:35
В школах Петербурга будут бесплатно показывать фильм «Ген самбиста»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » С трудоустройством все нормально

С трудоустройством все нормально

0
59
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gorod-plus.tv
Каких результатов добилась служба занятости?

«Питерец.ру» отмечает, что служба занятости Петербурга работает достаточно эффективно. С начала года в Северной столице было трудоустроено более 41,5 тыс. человек. Причем почти 3 тыс. граждан нашли работу буквально в течение последних 2 недель.

1,1 тыс. людей устроили на временную работу, 6,2 тыс. петербуржцев – на общественные работы. 392 человека прошли профессиональную переподготовку. В настоящий момент уровень безработицы в городе на Неве меньше, чем в среднем по России. В Петербурге он установился на отметке 2,3% (по стране – 3,8%).

В общем, в Северной столице достаточно хорошие показатели касательно трудоустройства населения. Экономика города находится в стабильном состоянии и продолжает развиваться.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-12-2020, 09:18
Безработица снизилась
11-12-2018, 09:09
Показатели зарплаты
28-07-2022, 08:59
Безработица снижается
17-03-2020, 08:19
Что с безработицей?
11-03-2021, 08:02
Высокая летальность сохраняется
28-12-2019, 08:05
МРОТ в Петербурге

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
147
Вчера, 09:32
В Гатчине автобус насмерть сбил пожилую женщину
0
93
Вчера, 09:27
В Петроградском районе автоледи сбила двух пешеходов
0
155
16-11-2022, 12:51
В центре Петербурга таксист насмерть сбил 28-летнюю женщину
0
115
16-11-2022, 11:47
В Ленобласти иномарка сбила человека, сидевшего на дороге
Наверх