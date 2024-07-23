Шнурову придется заплатить за несыгранный концерт

Музыканты иногда сталкиваются с проблемами, из-за которых приходится отменять концерты. В некоторых случаях дело доходит до суда, поскольку организаторы мероприятия требуют компенсацию.

По данным «Питерец.ру», петербургского музыканта Сергея Шнурова обязали выплатить деньги за несыгранные концерты в Москве и СПб. Суд принял решение взыскать с лидера группы «Ленинград» 140 млн. руб.

Однако Шнуров подал апелляцию, причем ситуации с отменой концертов в московских «Лужниках» и Петербурге рассматриваются отдельно. Апелляцию по поводу взыскания 90 млн. руб. за отмену концерта в Москве суд отклонил, и теперь музыканту придется выплатить эти деньги. Что касается компенсации за несыгранный концерт в СПб, апелляция Шнурова должна быть рассмотрена в сентябре.