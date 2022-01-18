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Питерец.ру » Общество » Снова против Шнурова

Снова против Шнурова

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Депутат предложил лишить Шнурова звания петербуржца

Сергей Шнуров – сильная личность, яркий и харизматичный человек. Однако его поведение вызывает немало вопросов. Поэтому Сергей нередко становится объектом критики.

Очередные претензии в адрес лидера группы «Ленинград» высказал депутат ЗакСа Дмитрий Панов. Парламентарий призвал лишить Шнурова звания петербуржца. Поводом для такого заявления стал последний клип артиста.

Шнуров рассуждал о проблемах с гололедом и уборкой мусора, делая это под знаменитую мелодию Марка Бернеса. Естественно, шоумен прибегал к нецензурным выражениям, что он нередко делает. Панов уверен, что Шнуров перешел грань дозволенного.

«Питерец.ру» считает, что за этот поступок вряд ли лишат статуса петербуржца. Однако какие-то меры в отношении Шнурова, возможно, будут приняты.

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