На Шнурова подали в суд из-за мата

Сергей Шнуров – яркая и неординарная личность, в последние годы он приобрел широкую популярность. Музыкант отличается сильной харизмой и любовью к ненормативной лексике. Такой язык Сергей нередко использует для описания происходящего. При этом он является человеком образованным и разносторонним.

Однако любовь Шнурова к мату может обернуться для него судебным процессом. По данным «Питерец.ру», на музыканта подали в суд из-за слов песни «В Питере – пить». Инициатором тяжбы стала Ксения Овчинникова, которая прослушала композицию в соцсети «ВКонтакте». Результатом такого прослушивания стал иск к Шнурову и VK.

По словам истицы, Шнуров произвел некачественный продукт, нарушив закон о защите прав потребителей. В своей песне исполнитель употребил два бранных слова. Из соображений цензуры цитировать их мы не будем, но выражения достаточно известные. Ну а к соцсети «ВКонтакте» у Овчинниковой претензия по поводу предоставления некачественного контента. Женщина требует от ответчиков 1000 рублей за возмещение морального вреда.

«Питерец.ру» обращает внимание, что документы суд пока еще не принял. Будет ли дан ход этому иску? Сказать трудно. Вроде бы дело выеденного яйца не стоит, и судиться из-за какой-то песни вряд ли нужно. Но, вне всякого сомнения, с матом необходимо что-то делать. Без брани в публичном пространственне можно легко обойтись. Это не дело, когда контент с матерками находится во всеобщем доступе.