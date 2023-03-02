Что с публикацией доходов депутатов?

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты ЗакСа приняли закон, который касается публикации сведений об их доходах. Были внесены изменения, чтобы документ соответствовал федеральным нормам.

Депутаты должны будут публиковать сведения о своих доходах. Однако это будет происходить без указания персональных данных. Так что обнародованные сведения будут носить обобщенный характер. Это просто статистическая информация.

Народные избранники подают эти сведения в соответствующие инстанции, после чего проводится необходимая проверка. Там будут знать, сколько получает каждый парламентарий и члены его семьи. Однако для общественности эта информация будет закрытой. В принципе депутатов тоже можно понять.