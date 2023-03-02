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Питерец.ру » Политика » Что с публикацией доходов депутатов?

Что с публикацией доходов депутатов?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vedomosti-spb.ru
Петербургские детатуты не хотят открывать свои персональные доходы

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты ЗакСа приняли закон, который касается публикации сведений об их доходах. Были внесены изменения, чтобы документ соответствовал федеральным нормам.

Депутаты должны будут публиковать сведения о своих доходах. Однако это будет происходить без указания персональных данных. Так что обнародованные сведения будут носить обобщенный характер. Это просто статистическая информация.

Народные избранники подают эти сведения в соответствующие инстанции, после чего проводится необходимая проверка. Там будут знать, сколько получает каждый парламентарий и члены его семьи. Однако для общественности эта информация будет закрытой. В принципе депутатов тоже можно понять.

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