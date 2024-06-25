Какие дети успешнее?

Дети, воспитывающиеся в одной семье, получают примерно одинаковые возможности. Однако кто-то из них оказывается успешнее другого. С чем это связано, и кто добивается более высоких результатов чаще?

«Питерец.ру» сообщает, что было проведено исследование с целью выяснить успешность старших и младших детей. При этом учитывались только семьи с 2 совершеннолетними детьми.

Оказалось, что в СПб оба ребенка достигают одинакового успеха в учебе и карьере. В 49% таких семей школьные оценки детей были примерно одинаковыми. Что касается учебы в вузе, там данный показатель равен 59%.

26% опрошенных подчеркивали успешную учебу старших, 23% утверждали, что лучше оказывались младшие. 42% родителей рассказывали про равные карьерные условия своих детей, но в каждой пятой семье большего все же добивались старшие, а в каждой шестой – младшие.