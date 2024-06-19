Не забываем про змей!

«Питерец.ру» сообщает, что представители Росприроднадзора напомнили петербуржцам о начале активности змей. Поэтому нужно проявлять особую бдительность на своих дачных участках. Эти ползающие гады могут находиться посреди строительных отходов и материалов, а также в куче компоста.

Еще змеи нередко прячутся в крапиве и высокой траве. Поэтому территорию участка необходимо содержать в чистоте, чтобы там не обосновались пресмыкающиеся. Хотя ползающие избегают людей, но также способны внезапно напасть.

Это происходит, когда змея чувствует опасность – например, человек нечаянно наступает на нее или дотрагивается. При неожиданной встрече не нужно кричать на змею, размахивать палкой и проявлять прочую агрессию – это может вынудить хищника атаковать вас. Лучше спокойно отойти – и змея сама уползет. Ну а в случае укуса необходимо тут же обратиться к врачу.