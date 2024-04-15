Как не пострадать от укуса гадюки?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице стали просыпаться змеи. Особую опасность для людей представляет гадюка. Обычно эта змея не нападает на человека. Но все меняется, если ее случайно потревожить. Гадюки обитают за городом, но также могут встречаться в парках.

Чтобы защитить себя от укуса змеи, нужно придерживаться простых правил. Эксперты советуют надевать высокую обувь и штаны из плотной ткани. При встрече со змеей нельзя приближаться к ней – гадюка уйдет сама.

Во время прогулок в лесу нужно пользоваться палкой – раздвигать ей кусты и постукивать по земле. Эти действия позволят отпугнуть гадюку, и она уползет, так что вы ее, скорее всего, даже не заметите. Утром гадюки более медлительные, потому в этот период нужно быть особенно внимательными и смотреть под ноги.