родление закрытия троллейбусного движения на Московском проспекте

ента новостей

11:01
В Тосно рецидивист ударил ножом мужчину
10:55
На Васильевском острове поймали курьера мошенников
10:48
В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке
10:24
Мошенники ищут новые пути
09:58
Автомобилистов обяжут переобуваться
01:49
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» третий матч бронзовой серии с разницей в один точный дальний бросок
19:41
В Петербурге задержали исполнителя убийства 26-летней давности
19:29
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью
17:35
На КАД в районе развязки с Выборгским шоссе перекроют две полосы
16:43
В Петербурге прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски Анатолию Рахлину
15:49
В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»
15:46
Фестиваль футбола «Матч жизни»
14:33
В России планируют ввести маркировку видеоигр
10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:53
В Петербурге задержали подозреваемую в организации притона для занятия проституцией
10:36
В Петербурге поймали лже-сантехника, обокравшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта
10:28
В Петербурге поймали поджигателя бара на улице Рубинштейна
10:20
В Красном Селе поймали подозреваемую в грабеже знакомой
10:15
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Железноводской улице
09:34
БРИКС продолжит расширяться
09:31
Закрытие троллейбусного движения в центре Петербурга
08:52
Появятся новые школы
01:55
ЦСКА удалось выиграть у УНИКСа и второй матч финальной серии Единой Лиги ВТБ
20:03
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Парашютной улицей перекроют две полосы
15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
15:37
В Пикалево поймали двоих подозреваемых в грабеже
15:24
В Ленобласти задержали налетчика на продмаг в Никольском
15:18
В деревне Коростель драка закончилась поножовщиной
14:55
В Ивангороде мужчина зарезал свою мать
14:43
Работа электротранспорта при закрытии станций метро «Фрунзенской» и «Удельной»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » родление закрытия троллейбусного движения на Московском проспекте

родление закрытия троллейбусного движения на Московском проспекте

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
В связи с работами на сетях коммуникаций в районе Московского проспекта у дома №135 до 05:00 15 ноября продлевается закрытие троллейбусного движения

В связи с работами на сетях коммуникаций в районе Московского проспекта у дома №135 до 05:00 15 ноября продлевается закрытие троллейбусного движения.

Троллейбусы следуют:

№ 24: от к/ст «Звездная» по Звездной ул., пр. Космонавтов, Бассейной ул., пр. Юрия Гагарина, Кузнецовской ул., Московскому пр. (обратно: по ул. Решетникова, Сызранской ул., пр. Юрия Гагарина) до к/ст «Станция метро «Электросила»;

№ 26: от к/ст «Ж.-д. станция Сортировочная» по Маневровому проезду, пр. Славы, ул. Типанова, пр. Космонавтов, Бассейной ул., пр. Юрия Гагарина, Кузнецовской ул., Московскому пр. (обратно: по ул. Решетникова, Сызранской ул., пр. Юрия Гагарина) до к/ст «Станция метро «Электросила».

Троллейбусные маршруты, которые сохранят свои трассы за счет использования троллейбусов с увеличенным автономным ходом:

№№ 15, 17, 44: продолжат работать без изменений трасс благодаря возможности объезда места проведения работ на автономном ходу.

№ 15: ул. Решетникова - Московский пр. - Загородный пр. - Владимирский пр. - Литейный пр. - (обратно: Потёмкинская ул. - ул. Чайковского - Литейный пр.) - Кирочная ул. - Суворовский пр. - ул. Пролетарской Диктатуры - ул. Бонч-Бруевича - Тульская ул. (обратно: Суворовский пр.);

№ 17: Казанская пл. - Казанская ул. - Гороховая ул. (обратно: Гороховая ул. - Адмиралтейский пр. - Невский пр.- Казанская ул. - Казанская пл.) - Загородный пр. - Московский пр. - Благодатная ул. - Новоизмайловский пр. - Краснопутиловская ул. - Варшавская ул. - ул. Галстяна - ул. Костюшко;

№ 44: Авангардная ул. – пр. Ветеранов – ст. м. «Проспект Ветеранов» - Ленинский пр. – ст. м. «Ленинский проспект» - Новоизмайловский пр. – Московский пр. – ст. м. «Электросила» - ст. м. «Московские ворота» - пл. Московские ворота.

Источник: Горэлектротранс
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-05-2024, 10:38
Открытие трамвайного движения по Московскому проспекту
2-05-2024, 16:06
Закрытие троллейбусного движения 6 мая
3-05-2024, 14:02
Отменяется закрытие троллейбусного движения по проспекту Славы
17-05-2024, 09:21
Закрытие троллейбусного и трамвайного движения на Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
2-04-2024, 11:44
Закрывается трамвайное движение по улице Савушкина
18-01-2024, 14:19
В Петербурге задержали пожилую женщину, обманувшую пенсионерку с проспекта Юрия Гагарина

Происшествия на дорогах

0
62
Сегодня, 10:48
В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке
0
118
Вчера, 10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
0
246
29-05-2024, 15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
0
147
29-05-2024, 13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
Наверх