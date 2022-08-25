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Питерец.ру » Экономика » Петербург вошел в топ-10 по предложениям мер поддержки

Петербург вошел в топ-10 по предложениям мер поддержки

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербург продолжает предлагать меры по улучшению экономики и жизни населения

Санкции Запада и попытки разрушить экономику нашей страны – все это поставило Россию в непростое положение. Естественно, последовала реакция от регионов. Всего поступило более 3,5 тыс. предложений с оказаниями мер поддержки.

Что касается Петербурга, то город на Неве направил 86 предложений. По этому показателю Северная столица заняла 7 место и попала в список лидеров среди регионов РФ. В Смольном всерьез занимаются вопросами поддержки экономики и населения.

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация в Петербурге достаточно стабильная. В городе имеется необходимый запас лекарственных препаратов. Проблем с наличием важных товаров нет. Объем налоговых поступлений растет.

Конечно, остаются и определенные трудности. Например, сейчас из-за простоя предприятий не работает более 11,3 тыс. человек. При этом 10,9 тыс. из них относятся к компаниям с иностранным капиталом.

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