А вы знаете китайский?

«Питерец.ру» обращает внимание на интересный факт. В прошлом году на рынке труда было 4 тыс. вакансий, где от соискателя требовалось обязательное знание китайского языка.

При этом первый месяц 2022 году количество таких вакансий уже превысило 1,2 тыс. Это на 143% больше, нежели в аналогичный период прошлого года. Самый высокий спрос на таких сотрудников наблюдается в Москве. Петербург занимает здесь 2 место. В среднем по стране работнику со знанием китайского готовы платить 78 тыс. руб. в месяц.

Китай – важный стратегический партнер России. Взаимодействие с китайцами осуществляется в разных сферах, в том числе в бизнесе. Логично, что в стране появляется больше ваканский со знанием китайского языка. Это объективные реалии нашего времени.