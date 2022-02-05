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Питерец.ру » Экономика » А вы знаете китайский?

А вы знаете китайский?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Стали требоваться специалисты со знанием китайского языка

«Питерец.ру» обращает внимание на интересный факт. В прошлом году на рынке труда было 4 тыс. вакансий, где от соискателя требовалось обязательное знание китайского языка.

При этом первый месяц 2022 году количество таких вакансий уже превысило 1,2 тыс. Это на 143% больше, нежели в аналогичный период прошлого года. Самый высокий спрос на таких сотрудников наблюдается в Москве. Петербург занимает здесь 2 место. В среднем по стране работнику со знанием китайского готовы платить 78 тыс. руб. в месяц.

Китай – важный стратегический партнер России. Взаимодействие с китайцами осуществляется в разных сферах, в том числе в бизнесе. Логично, что в стране появляется больше ваканский со знанием китайского языка. Это объективные реалии нашего времени.

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