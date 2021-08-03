Работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом перенесены по погодным условиям

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что работы по устранению колейности покрытия проезжей части на км 71 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом, на съезде № 12 перенесены в связи с ухудшением погодных условий на территории Санкт-Петербурга.
Новые даты и время полного перекрытия съезда № 12:
1) С 21:00 03 августа до 6:00 04 августа 2021 года;
2) С 21:00 04 августа до 21:00 05 августа 2021 года.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.
Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.