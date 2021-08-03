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Питерец.ру » Общество » Работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом перенесены по погодным условиям

Работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом перенесены по погодным условиям

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Опубликовал: Питерец
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Работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом перенесены по погодным условиям

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что работы по устранению колейности покрытия проезжей части на км 71 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом, на съезде № 12 перенесены в связи с ухудшением погодных условий на территории Санкт-Петербурга.

«В связи с ухудшением погодных условий - обильным выпадением осадков в виде дождя, подрядной организацией принято решение о переносе на одни сутки сроков начала производства работ с полным перекрытием движения на съезде №12, с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург на Предпортовую улицу» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Новые даты и время полного перекрытия съезда № 12:

1) С 21:00 03 августа до 6:00 04 августа 2021 года;

2) С 21:00 04 августа до 21:00 05 августа 2021 года.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Работы по устранению колейности на съезде №7, с Дачного проспекта на внешнее кольцо КАД и съезде с Дачного проспекта на Предпортовую улицу завершены в полном объёме. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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