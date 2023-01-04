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Дети с ограниченными возможностями побывали на спектакле артистов музыкального театра «Петербургская оперетта»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Ленобласти
Дети с ограниченными возможностями побывали на спектакле артистов музыкального театра «Петербургская оперетта»

90 детей с инвалидностью из Тихвинского и Бокситогорского районов посетили спектакль «Новогоднее приключение Маши и Вити» во дворце культуры Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине.

Праздничное мероприятие проводит организация «Лепестки добра» в рамках проекта «Мир для всех» на грант губернатора Ленинградской области. Приглашенные артисты приезжают к детям, чтобы подарить им хорошее настроение и помочь социализироваться. На спектакль приходят ребята 7-14 лет и их родители. У организации уже есть опыт проведения новогодних мероприятий, дети всегда приезжают на концерты и очень их ждут.

Источник: Администрация Ленобласти
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