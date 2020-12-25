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Питерец.ру » Общество » Как боролись с пьяным вождением

Как боролись с пьяным вождением

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spokoino.ru
В 2020 году было задержано 12 тыс. пьяных водителей

Управление автомобилем в нетрезвом состоянии — одна из важнейших проблем дорожной безопасности. С этим негативным явлением ведется серьезная борьба. «Питерец.ру» сообщает, что в 2020 году в Северной столице задержали более 12 тыс. пьяных водителей.

В отношении 11,5 тыс. автомобилистов были возбуждены административные дела. 8 тыс. человек ответят за вождение в пьяном виде. 3,5 тыс. водителей отказались пройти проверку на содержание алкоголя в крови. У 650 водителей возникли более серьезные проблемы. За повторное нарушение они привлечены к уголовной ответственности.

Из-за пьяных водителей произошло 839 ДТП, причем в 40 случаях были наезды на пешеходов. Во время аварий пострадали 380 человек, из них 40 умерли. К таким печальным последствиям приводят ситуации, когда кто-то садится пьяным за руль.

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