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Питерец.ру » Общество » Депутаты ЗакС Петербурга побывали в зоне проведения СВО

Депутаты ЗакС Петербурга побывали в зоне проведения СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга побывали в командировке в зоне проведения СВО

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутаты городского парламента Константин Чебыкин и Юрий Гладунов, а также советник губернатора Петербурга по работе с новыми регионами Александр Малькевич побывали в зоне проведения СВО. В расположении Ленинградского полка народные избранники поздравили бойцов с Днём защитника Отечества, передали им посылки из дома и специальное оборудование, а также вручили награды ЗС СПб. Парламентарии пообщались с военнослужащими, выслушали их обращения и пожелания. Эта информация поможет сформировать следующую партию груза, который соберут для бойцов в Санкт-Петербурге.

– Мы там, где и должны быть в такой день. Большая честь – лично поздравить наших бойцов с наступившим Днём защитника Отечества, привезти новости, подарки из дома. Петербург рядом и гордится своими героями, – отметил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Также депутаты пополнили книжный фонд детской библиотеки города Стаханова, в Луганской Народной Республике. Несколько ящиков печатных изданий для детей нового региона Российской Федерации собрали библиотекари Василеостровского района Петербурга. И поручили народным избранникам передать их адресатам. В списке книг – шедевры российской классики, которые тщательно изымались из читательского оборота киевским режимом.

– Сегодня мы здесь, в русском городе Стаханове по поручению библиотек Василеостровского района передаём книги. И, конечно же, братский привет Васильевского острова! – заявил Константин Чебыкин
– Очень здорово, что мы оказываем не только материальную помощь новым регионам России, но и духовную. Нужно, чтобы дети и их родители читали правильные книги, хорошую литературу, очищенную от фашистской ультра-пропаганды, – подчеркнул Александр Малькевич.

Также делегация из Санкт-Петербурга осмотрела экспозицию, посвящённую легендарному шахтёру, ударнику труда Алексею Стаханову.

Источник: ЗАКС
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