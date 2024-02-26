Депутаты ЗакС Петербурга побывали в зоне проведения СВО

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутаты городского парламента Константин Чебыкин и Юрий Гладунов, а также советник губернатора Петербурга по работе с новыми регионами Александр Малькевич побывали в зоне проведения СВО. В расположении Ленинградского полка народные избранники поздравили бойцов с Днём защитника Отечества, передали им посылки из дома и специальное оборудование, а также вручили награды ЗС СПб. Парламентарии пообщались с военнослужащими, выслушали их обращения и пожелания. Эта информация поможет сформировать следующую партию груза, который соберут для бойцов в Санкт-Петербурге.
Также депутаты пополнили книжный фонд детской библиотеки города Стаханова, в Луганской Народной Республике. Несколько ящиков печатных изданий для детей нового региона Российской Федерации собрали библиотекари Василеостровского района Петербурга. И поручили народным избранникам передать их адресатам. В списке книг – шедевры российской классики, которые тщательно изымались из читательского оборота киевским режимом.
Также делегация из Санкт-Петербурга осмотрела экспозицию, посвящённую легендарному шахтёру, ударнику труда Алексею Стаханову.