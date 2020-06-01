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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти дороги поливают солевым раствором

В Ленобласти дороги поливают солевым раствором

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
С наступлением летнего сезона в Ленобласти начался период обеспыливания гравийных и грунтовых дорог, проходящих через города и поселки.

Дорожники используют особый солевой раствор, который после высыхания превращается в корку. Рассеиваясь по дороге, жидкая соль проникает в грунт, уплотняет его и не дает пыли с поверхности подниматься вверх после проезда машин. Регулярное обеспыливание способствует тому, что движение транспорта через населенные пункты не доставляет неудобств жителям.  

Работы ведутся районными дорожными ремонтно-строительными управлениями (ДРСУ) в рамках государственных контрактов на содержание областных магистралей. Региональный дорожный комитет дал указание ДРСУ проводить обеспыливание каждый месяц до начала осени.

В Ленинградской области работает «горячая линия», где 24 часа в сутки принимают заявки от жителей и автомобилистов по телефону 8(812)251-42-84.

Справка

Общая протяженность сети региональных дорог в Ленинградской области составляет почти десять тысяч километров, из которых три тысячи с грунтовым и гравийным покрытием.

Источник: Администрация Ленобласти
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