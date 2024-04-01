Сроки перекрытия КАД перенесли. Временную схему движения изменили

Ранее сообщалось, что На четыре месяца полностью перекроют внутреннее кольцо КАД на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе.

«В связи с производственной необходимостью Управлением федеральных автомобильных дорог совместно с подрядной организацией принято решение об изменении планируемой к введению временной схемы организации дорожного движения на участке реконструкции КАД, об уменьшении протяжённости захватки перекрываемого участка КАД с 10 километров до 1,4 километра и изменении даты начала работ» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В период с 8 апреля по 16 июля 2024 года будет организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо КАД. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении.

«Будет перекрыт участок внешнего кольца КАД от съезда на проспект Муромцева до транспортной развязки с Приморским шоссе» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.