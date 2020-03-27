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Питерец.ру » Общество » На участке между ЗСД и проспектом Энгельса перекроют внутреннее кольцо КАД

На участке между ЗСД и проспектом Энгельса перекроют внутреннее кольцо КАД

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На три месяца полностью перекроют внутреннее кольцо КАД на участке между ЗСД и проспектом Энгельса

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожно-строительных работ, в рамках реконструкции северного участка, на участке между транспортными развязками с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) и проспектом Энгельса (км 10+300 – км 25+000 внутреннего кольца, км 116+000 – км 130+700 внешнего кольца) в период с 1 апреля до 1 июля 2020 года полностью перекроют движение по внутреннему кольцу КАД.

«Будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо КАД. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по внешнему кольцу по одной полосе от развязки с ЗСД в направлении развязки с проспектом Энгельса и по двум полосам от развязки с проспектом Энгельса в направлении развязки с ЗСД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.   

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).  

«Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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