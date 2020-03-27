На участке между ЗСД и проспектом Энгельса перекроют внутреннее кольцо КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожно-строительных работ, в рамках реконструкции северного участка, на участке между транспортными развязками с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) и проспектом Энгельса (км 10+300 – км 25+000 внутреннего кольца, км 116+000 – км 130+700 внешнего кольца) в период с 1 апреля до 1 июля 2020 года полностью перекроют движение по внутреннему кольцу КАД.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.