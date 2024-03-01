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Питерец.ру » Общество » 19 бойцов Ленинградского полка вступили в «Единую Россию»

19 бойцов Ленинградского полка вступили в «Единую Россию»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Торжественное вручение партийных билетов прошло во время очередной командировки депутатов-единороссов в зону проведения СВО

Сразу 19 бойцов Ленинградского полка вступили в «Единую Россию». Еще один военнослужащий восстановлен в рядах партии. Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, первый замруководителя регионального отделения «Единой России» Александр Бельский, его коллеги по фракции Константин Чебыкин и Юрий Гладунов в торжественной обстановке вручили им партийные билеты во время очередной командировки в зону проведения СВО.

«Могу сказать честно, это единственная партия, которая сейчас помогает, которая находится на передовой, наши волонтеры всегда приезжают и много помогают на новых территориях, которые вы освободили, много помогают вам, шьют сети. Это реальная сила, которая сейчас работает на победу. И нам очень приятно, что вы выразили желание присоединиться к этой команде, потому что для нас это особое доверие, которое вы оказываете нам», — сказал Александр Бельский.

В расположении Ленинградского полка народные избранники поздравили бойцов с Днём защитника Отечества, передали им посылки из дома и специальное оборудование, а также вручили награды петербургского парламента. Парламентарии пообщались с военнослужащими, выслушали их обращения и пожелания. Эта информация поможет сформировать следующую партию груза, который соберут для бойцов в Санкт-Петербурге.

Также депутаты пополнили книжный фонд детской библиотеки города Стаханова в Луганской Народной Республике. Несколько ящиков печатных изданий для детей нового региона Российской Федерации собрали библиотекари Василеостровского района Петербурга и поручили народным избранникам передать их адресатам. В списке книг – шедевры российской классики.

Напомним, в начале января в «Единую Россию» вступил командир Ленинградского полка Михаил Коган. Дважды кавалер ордена Мужества, он с лета 2023 года возглавил воинскую часть, сформированную во время частичной мобилизации из петербуржцев и жителей регионов Северо-Запада. Торжественное событие пришлось на первый после начала СВО отпуск командира. Во вручении партбилета приняли участие руководители регионального отделения партии, депутаты фракции «Единой России» в Заксобрании города, волонтеры «Молодой Гвардии», лично участвующие в гуманитарной поддержке новых российских регионов и воинских частей.

Источник: Единая Россия
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