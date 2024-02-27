Число желающих принять участие в электронном голосовании на выборах превысило 3 млн человек

Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России подали уже более 3 млн избирателей. Такой вид голосования будет доступен жителям 28 регионов, москвичи смогут проголосовать на региональном портале. Обеспечивать безопасность процесса, в том числе, будут цифровые волонтеры, которые уже проходят специальное обучение.
В Минцифры РФ назвали число желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, которые пройдет с 15 по 17 марта.
Дистанционное голосование будет доступно жителям 28 регионов, москвичи смогут проголосовать на региональном портале. Как сообщили в Минцифры, самыми активными регионами по подаче заявлений для участия в ДЭГ уже стали Московская, Ростовская и Свердловская области, Алтайский край и Чувашская Республика.
Голосование на платформе ДЭГ будет проводиться с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта (по местному времени в каждом регионе).
Электронное голосование сегодня — это возможность вовлечь в выборный процесс даже тех, кто, возможно, не пришел бы на избирательные участки, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Обучение более 700 цифровых волонтеров работе с ДЭГ уже идет на территории всей России. Часть волонтеров получит официальный статус наблюдателей от Общественной палаты и будет осуществлять контроль за проведением выборов в штабах общественного наблюдения. Остальные будут либо находиться в Ситуационных центрах мониторинга, либо удаленно собирать информацию из открытых источников верифицированные данные по промежуточным результатам голосования, отметил Антон Немкин.