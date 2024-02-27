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Питерец.ру » Общество » Число желающих принять участие в электронном голосовании на выборах превысило 3 млн человек

Число желающих принять участие в электронном голосовании на выборах превысило 3 млн человек

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Опубликовал: Вадик Котов
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Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России подали уже более 3 млн избирателей

Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России подали уже более 3 млн избирателей. Такой вид голосования будет доступен жителям 28 регионов, москвичи смогут проголосовать на региональном портале. Обеспечивать безопасность процесса, в том числе, будут цифровые волонтеры, которые уже проходят специальное обучение.
В Минцифры РФ назвали число желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России, которые пройдет с 15 по 17 марта.

«Чтобы проголосовать на выборах президента, не выходя из дома или офиса, нужно подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) до 23:59 мск 11 марта. Этим сервисом госуслуг воспользовались уже более 3 млн человек», — говорится в сообщении, опубликованном министерством.

Дистанционное голосование будет доступно жителям 28 регионов, москвичи смогут проголосовать на региональном портале. Как сообщили в Минцифры, самыми активными регионами по подаче заявлений для участия в ДЭГ уже стали Московская, Ростовская и Свердловская области, Алтайский край и Чувашская Республика.

Голосование на платформе ДЭГ будет проводиться с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта (по местному времени в каждом регионе).

Электронное голосование сегодня — это возможность вовлечь в выборный процесс даже тех, кто, возможно, не пришел бы на избирательные участки, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Это и люди старшего возраста, и молодежь, для которой сегодня получать любые услуги в пару кликов – норма. Да и в целом все новое обычно вызывает повышенный интерес. Тот факт, что в нашей стране можно отдать свой голос на выборах онлайн, - огромное преимущество, которое точно повысит явку. Со своей стороны также отмечу, что у меня нет сомнений в надежности ДЭГ, её эффективность доказана уже неоднократно. Однако в этом году мы намерены подключить ресурсы партийного проекта «Единой России» - «Цифровая Россия» - для того, чтобы ещё больше повысить защищенность, прозрачность электронного голосования. Поэтому участники нашего движения цифровых волонтеров будут официально следить за ситуацией на протяжении всех трех дней ДЭГ», - рассказал депутат.

Обучение более 700 цифровых волонтеров работе с ДЭГ уже идет на территории всей России. Часть волонтеров получит официальный статус наблюдателей от Общественной палаты и будет осуществлять контроль за проведением выборов в штабах общественного наблюдения. Остальные будут либо находиться в Ситуационных центрах мониторинга, либо удаленно собирать информацию из открытых источников верифицированные данные по промежуточным результатам голосования, отметил Антон Немкин.

«Ситуационные центры мониторинга за ДЭГ созданы в Томске, Перми, Нижнем Новгороде, Владимире и Ростове-на-Дону. Они представляют собой площадку на базе технопарков, молодёжных центров и других точек притяжения молодых ИТ-специалистов в регионах, где под контролем региональных координаторов «Цифровой России» будут установлены экраны и компьютерное оборудование для работы цифровых волонтёров по мониторингу процесса ДЭГ. В дальнейшем цифровых волонтеров, прошедших обучение, можно будет также встраивать в работу партийного электронного предварительного голосования и во время единых дней голосования – на мой взгляд, это принесет большую пользу», - заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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