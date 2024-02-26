О выборах продолжают рассказывать на дому

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице работает программа информирования о выборах. Представители Избиркома обходят квартиры граждан и рассказывают о предстоящем голосовании, сообщая о времени, месте и способах участия в выборах.

Например, петербуржцы узнают, как можно проголосовать заранее, а также сделать это по месту жительства, если прописаны по другому адресу. Кроме того, обходчики сверяют избирательные списки, чтобы потом не возникало технических накладок.

Бывает, что какого-либо человека в силу разных причин нет в списках, или же неверно указаны его данные. До выборов есть возможность исправить эти недочеты. Тогда гражданин может спокойно прийти на избирательный участок, и его голос будет учтет.