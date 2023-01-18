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Питерец.ру » Общество » Заболеваемость снова растет

Заболеваемость снова растет

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
m24.ru
Заболеваемость гриппом и ковидом в стране снова выросла

«Питерец.ру» сообщает, что вторую неделю подряд в стране наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущим периодом больных стало на 53% больше.

Причем наиболее распространенным вирусом является именно грипп. На его долю приходится 76% всех респираторных вирусов. Причем среди болезней преобладает именно свиной грипп. Что касается коронавируса, здесь тоже увеличилось количество заболевших. Таких людей стало на 40% больше.

Однако нечто подобное прогнозировалось. Во время праздников люди гораздо реже обращались за медицинской помощью. Так что статистический рост заболеваемости логичен. Но петербуржцам и жителям других регионов все равно нужно проявлять бдительность.

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