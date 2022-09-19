Поездка в MonkeyLand

Мини-парк MonkeyLand по праву считается уникальным местом. Это природный заповедник, находящийся на территории Доминиканы. Он расположен рядом с городом Пунта Кана.

Интерес

В парке проживает 30 небольших обезьянок, которые привлекают внимание туристов. Эти милые и забавные животные не оставят кого-либо равнодушным. Не зря здесь проводятся регулярные экскурсии.

MonkeyLand – отличное место для семейного отдыха. Людям, которые посещают Доминикану, обязательно нужно побывать здесь. Парк оставляет немало позитивных впечатлений.

Развитие

Парк MonkeyLand был создан в 2013 году. Раньше в этом месте не было обезьян. Однако канадские ученые Смит и Маккэнон привезли их из Латинской Америки. Приматов выпустили на огражденную территорию и создали им условия, приближенные к естественным.

Сегодня MonkeyLand считается уникальным парком. Живущие там обезьяны находятся в открытом вольере и постоянно контактируют с людьми. Ученые продолжают трудиться в заповеднике, приобретая бесценный опыт.

Экскурсия

Побывать в этом парке можно во время экскурсии. При этом посетителям важно соблюдать правила:

не трогать животных;

кормить только специальным кормом;

не носить солнцезащитных очков;

не кричать и не делать резких движений.

Еще не стоит брать с собой ценные вещи, поскольку их можно лишиться по причине любопытства животных. Так что при входе в парк украшения нужно будет снять. При посещении заповедника лучше отказаться от светлой одежды. Есть риск, что обезьянки могут ее испачкать.

Поведение обезьянок

Животные ведут себя забавно, поэтому их поведение нередко вызывает смех. Однако посетителям парка нужно знать привычные повадки обезьянок. Сначала приматы забираются на руки к туристам и поглощают содержимое тарелочки с едой. Потом им становятся интересны сами люди.

Обезьянки могут перепрыгивать с одного человека на другого, корчить рожицы, интересоваться вашими зубами. Обычно это все выглядит очень весело и смешно. Но реакция людей может быть разной. Так что лучше сразу быть готовым к неожиданностям.

Как попасть

Парк обезьян – уникальное место. Отправиться в MonkeyLand лучше в составе экскурсии. Стоимость билета для взрослого человека – 75$, для ребенка до 12 лет – 50$. Дети до 3 лет могут посетить парк бесплатно.

Чтобы попасть в этот заповедник, нужно соблюсти требования безопасности по covid-19. Эти нормы, установленные властями Доминиканы.