За спам-звонки будут штрафовать

Идет доработка законопроекта, устанавливающего ответственность за спам-звонки. Нарушителям, согласно предлагаемым поправкам, придется заплатить до миллиона рублей, сообщает Российская газета.

Законопроект был внесен в Госдуму Брянской областной Думой. Проект федерального закона предполагает назначение ответственности за нарушение установленных законодательством требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи.

Авторы законопроекта напомнили, что «закон запрещает использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора или набора абонентского номера без участия человека, так называемого спама».

Предложенные изменения предлагают штрафы за рассылку спама – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Должностным лицам может грозить от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц – от 300 тыс. рублей до миллиона.

Спам-звонки практически ежедневно поступают миллионам россиян, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В 2023 году число спам-звонков только у абонентов МТС достигло 8 млрд. Фактически среднестатистический россиянин хотя бы раз в день сталкивается с подобным вызовом. Телефонный спам – один из инструментов агрессивного маркетинга, цель которого – реклама или непосредственная продажа продуктов или услуг», – пояснил Немкин.

Количество информации, с которой мы ежедневно сталкиваемся, из года в год возрастает. Увеличивается и число информационного шума, от которого человек закономерно устает. Спам в этом случае – еще один фактор раздражения, считает Немкин.

«Поэтому не думаю, что подобные звонки могут способствовать развитию бизнеса», – отметил он.

По словам Антона Немкина, использование бизнесом подобных практик скорее обусловлено нежеланием интегрировать новые маркетинговые инструменты.

«Можно сделать обзвон 10 000 абонентов и хотя бы 5% из них, вероятно, приобретут услуги. Здесь, конечно, особое значение приобретают методы социальной инженерии и навыки продаж. Но в долгосрочной перспективе это не приведет к увеличению общего числа потребителей», – отметил он.

Большая часть таких звонков, действительно, нарушает существующие нормативные положения.

«Зачастую пользователям «дозваниваются» компании, которым они никогда не предоставляли согласие на обработку персональных данных. Это следствие участившихся утечек персональных данных. В результате утечек базы данных «продаются» заинтересованным компаниям, которые идут на такое ради прибыли, хоть это и незаконно», – подчеркнул депутат.

Введение штрафов за подобные звонки – правильная инициатива, считает Немкин, однако корень проблемы – утечки данных.

«Технически отследить спамера можно, но, уверен, что компании найдут способ как обойти подобные запреты. Другой вопрос в том, что не все граждане готовы заявлять об этой проблеме. Напомню, что сегодня можно оставить жалобу в ФАС на спам-звонки. Инициатива может выступить дополнительным сдерживающим инструментом, однако главной причиной проблемы все-таки остаются утечки данных», – подчеркнул он.

Депутат напомнил, что в Госдуму уже внесены поправки в законодательство, которые предлагают ужесточение ответственности за допущение утечек данных.

«Предлагается установить штрафы до 15 млн рублей, при этом размер такого штрафа будет варьироваться в зависимости от объема совершенной утечки. Кроме того, повторное нарушение приведет к усилению ответственности: может быть применен уже оборотный штраф, который составит до 3% выручки за предшествующий утечке год», – пояснил Немкин.