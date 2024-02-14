За спам-звонки будут штрафовать

Идет доработка законопроекта, устанавливающего ответственность за спам-звонки. Нарушителям, согласно предлагаемым поправкам, придется заплатить до миллиона рублей, сообщает Российская газета.
Законопроект был внесен в Госдуму Брянской областной Думой. Проект федерального закона предполагает назначение ответственности за нарушение установленных законодательством требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи.
Авторы законопроекта напомнили, что «закон запрещает использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора или набора абонентского номера без участия человека, так называемого спама».
Предложенные изменения предлагают штрафы за рассылку спама – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Должностным лицам может грозить от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц – от 300 тыс. рублей до миллиона.
Спам-звонки практически ежедневно поступают миллионам россиян, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Количество информации, с которой мы ежедневно сталкиваемся, из года в год возрастает. Увеличивается и число информационного шума, от которого человек закономерно устает. Спам в этом случае – еще один фактор раздражения, считает Немкин.
По словам Антона Немкина, использование бизнесом подобных практик скорее обусловлено нежеланием интегрировать новые маркетинговые инструменты.
Большая часть таких звонков, действительно, нарушает существующие нормативные положения.
Введение штрафов за подобные звонки – правильная инициатива, считает Немкин, однако корень проблемы – утечки данных.
Депутат напомнил, что в Госдуму уже внесены поправки в законодательство, которые предлагают ужесточение ответственности за допущение утечек данных.