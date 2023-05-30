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Питерец.ру » Общество » В 10 районах Петербурга обустроены безопасные нерегулируемые пешеходные переходы

В 10 районах Петербурга обустроены безопасные нерегулируемые пешеходные переходы

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Опубликовал: Вадик Котов
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По 27 адресам обустроены нерегулируемые пешеходные переходы. Это почти половина работ, запланированных на 2023 год в рамках Адресной программы.

По 27 адресам обустроены нерегулируемые пешеходные переходы. Это почти половина работ, запланированных на 2023 год в рамках Адресной программы.

«Значительную часть работ специалисты завершили к окончанию учебного года. Летом ребята не заняты в школе и проводят больше времени во дворах и на улицах. Безопасные нерегулируемые пешеходные переходы – одна из основ профилактики и предупреждения травматизма на дорогах. Мы обустраиваем их как в новых районах, так и в местах сложившейся застройки», - отметил губернатор Александр Беглов.

Нерегулируемые пешеходные переходы оборудованы необходимыми дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями. Кроме того, для создания доступной среды занижен бордюрный камень на тротуарах у переходов.

На сегодняшний день обустройство безопасных нерегулируемых пешеходных переходов полностью завершено в Выборгском, Приморском, Красносельском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Петродворцовом, Пушкинском и Центральном районах.

Всего в Адресную программу на 2023 год вошли 65 адресов. С их полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Адресный перечень формируется на основании обращений горожан, муниципальных образований, Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, законодательных и исполнительных органов власти, а также по результатам транспортных обследований.

Всего в Петербурге на сегодняшний день 9703 пешеходных перехода, из них 4653 - регулируемых, 5050 - нерегулируемых. Вблизи школ расположены 578 пешеходных переходов, из них 208 - регулируемых, 370 - нерегулируемых. Все нерегулируемые пешеходные переходы около школ оборудованы автономными светодиодными светофорами и искусственными неровностями.

Источник: Администрация Петербурга
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