Что не так с городскими больницами?

«Питерец.ру» отмечает, что состояние сферы здравоохранения уже давно вызывает вопросы граждан. Такое ощущение, что реформы здесь проводились через всем известное место. Поэтому пациенты часто жалуются на работу бюджетных организаций.

Например, петербуржцы часто не могут записаться на прием к врачу через интернет, а в некоторых больницах и поликлиниках присутствует антисанитария. Пациенты жалуются на тараканов и клопов, выражают недовольства по поводу обвалившейся штукатурки, отсутствующего мыла и сломанных унитазов.

Конечно, такое состояние наблюдается далеко не во всех больницах. Однако это ничего не меняет – как говорится, проблемы на лицо, и нужно заниматься их решением. Вопрос в том, будет ли кто-то всерьез их устранять?