К врачам записываются дистанционно

Различные электронные сервисы активно используются людьми. Технологии прочно вошли в жизнь современного человека и применяются во многих сферах. Например, запись в поликлинику осуществляется удаленно. Это практично, удобно и избавляет от лишней траты времени.

«Питерец.ру» сообщает, что с октября прошлого года петербуржцы стали прибегать к дистанционной записи к врачам. Таким способом на прием записываются 47% граждан. Это происходит через портал ЕПГУ. Такая возможность имеется во всех поликлиниках города.

В настоящий момент петербуржцы могут записаться через интернет к 14 врачам-специалистам. Но этот список будет пополняться. В Петербурге увидели эффективность такой записи. Поэтому намерены развивать внедренный инструмент.