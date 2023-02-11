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Питерец.ру » Общество » К врачам записываются дистанционно

К врачам записываются дистанционно

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Почти половина пациентов записываются на прием к врачу через интернет

Различные электронные сервисы активно используются людьми. Технологии прочно вошли в жизнь современного человека и применяются во многих сферах. Например, запись в поликлинику осуществляется удаленно. Это практично, удобно и избавляет от лишней траты времени.

«Питерец.ру» сообщает, что с октября прошлого года петербуржцы стали прибегать к дистанционной записи к врачам. Таким способом на прием записываются 47% граждан. Это происходит через портал ЕПГУ. Такая возможность имеется во всех поликлиниках города.

В настоящий момент петербуржцы могут записаться через интернет к 14 врачам-специалистам. Но этот список будет пополняться. В Петербурге увидели эффективность такой записи. Поэтому намерены развивать внедренный инструмент.

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