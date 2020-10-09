В Ленобласти создается электронный фонд архивных документов

На сегодняшний день в государственном областном архиве Ленинградской области оцифрован 1% всех документов ─ это около 1 млн изображений и более 10 тысяч Гб информации.

Как рассказали в Архивном управлении Ленинградской области, работы по созданию электронного фонда ведутся в Ленинградском областном архиве в Выборге около 10 лет. Ежегодно более 100 тыс. листов архивных материалов переводятся в электронный формат. Прежде всего, особо ценные документы, представляющие наибольшую историческую и культурную значимость. С этой задачей могут справиться только профессиональные сканеры, которых в областном архиве три. Они позволяют сканировать документы формата А1 и нестандартные толстые фолианты.

Электронный фонд требует определенного способа хранения, учета и использования. Особенно это касается предоставления удаленного доступа. Для этого требуется нормативно-правовая и техническая база, которая в данный момент разрабатывается на федеральном уровне.