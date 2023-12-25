Для пациентов детской больницы № 2 провели «Парад Снегурочек»

В канун Нового года региональное отделение «Единой России» и Федерация красоты «Миссис Санкт-Петербург» организовали праздничный «Парад Снегурочек» для пациентов детской городской больницы № 2 Святой Марии Магдалины. Петербургские красавицы в нарядах сказочных внучек Деда Мороза прошли по отделениям стационара, даря детям подарки, и провели встречу-представление в холле первого хирургического отделения. С учетом эпидемиологической обстановки в городе, к мероприятию пришлось готовиться особенно тщательно, даже «сказочным персонажам». Дети получили куклы, машинки, паззлы, карандаши, альбомы, книжки и другие подарки, а также хорошее настроение от встречи со сказкой.

Инициатором новогодней акции стала «Миссис Санкт-Петербург 2023» Людмила Рожнёва и участницы Федерации титулованных петербургских красавиц.

В ноябре 2023 года они обратились к секретарю регионального отделения «Единой России» Сергею Боярскому с предложением поучаствовать в акции «Коробка храбрости». Вместе с единороссами сходили в больницу Святой Марии Магдалины на Васильевском острове, и так завязалась дружба с этим учреждением.

В настоящее время на лечении в больнице находятся около пятисот детей и подростков. Все они к Новогоднему празднику получили подарки.

Переносить по больничным отделениям и палатам волшебный мешок Деда Мороза доверили депутату-единороссу Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константину Чебыкину. «Я уверен, что такие традиции будут продолжены. Сегодня получилось очень душевно, очень ярко, очень энергично и динамично. Я хочу сказать большое спасибо нашим прекрасным Снегурочкам за доставленное удовольствие детям, за прекрасные подарки. Вместе мы одна большая-большая сила», – отметил он. От лица организаторов акции парламентарий поздравил медицинский персонал, маленьких пациентов и их мам с наступающим 2024 годом, пожелал всем здоровья, успехов и исполнения самых заветных желаний.

Как сообщила замглавврача больницы Татьяна Баркова, больница при поддержке общественников и друзей старается организовывать поздравления для детей к большим праздникам, чтобы было больше радости и они быстрее поправились, а «Парад Снегурочек» получился «ярким фейерверком», от которого хорошего настроения и здоровья обязательно прибавилось.

В свою очередь «Миссис Санкт-Петербург 2023», многодетная мама Людмила Рожнёва пообещала, что дружба Федерации красоты с больницей продолжится, «потому что детей ваших не бывает – бывают только наши дети», подчеркнула она.

В преддверии Нового года Петербургское региональное отделение «Единой России» и «Молодая Гвардия» проводят праздничные мероприятия в детских образовательных учреждениях, интернатах для пожилых людей, центрах социальной помощи, в поликлиниках и больницах, поздравляют с Новым годом на дому ветеранов и блокадников. Единороссы Петербурга также участвуют во всероссийской акции «Ёлка желаний», исполняя мечты петербургских мальчишек и девчонок.