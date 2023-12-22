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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти учреждено региональное отделение Союза православных женщин

В Ленобласти учреждено региональное отделение Союза православных женщин

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленобласти учреждено региональное отделение Союза православных женщин, созданного по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

В Ленобласти было создано региональное отделение Союза православных женщин, которое было учреждено под патронатом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Учредительное собрание состоялось 21 декабря 2023 года в Константино-Еленинском женском монастыре.
В состав правления вошли Анна Данилюк, вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области, Лира Бурак, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Светлана Журова, депутат Госдумы, Татьяна Толстова, уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области, Ирина Дрозденко, директор Мультицентра, Анна Хмелёва, депутат областного Законодательного собрания, Ольга Ковальчук, ректор Ленинградского областного института развития образования, игуменья Илариона (Феоктистова), настоятельница Константино-Еленинского женского монастыря, Елена Кошелева, заместитель председателя отдела по церковной благотворительности и социальному служению Выборгской епархии, Наталья Безгина, юрист Гатчинской епархии и Светлана Семагина, консультант Тихвинской епархии.
Единогласно решено, что Лира Бурак будет председателем регионального отделения Союза. В своем открытии собрания она отметила важность объединения православных женщин для решения актуальных задач региона.

"Очень символично, что региональная организация в Ленинградской области начинает свою работу в преддверии Года семьи, провозглашенного нашим Президентом. Организация будет способствовать духовно-просветительской, миссионерской, благотворительной деятельности, а также развитию сотрудничества между церковью и гражданским обществом", - подчеркнула Лира Бурак.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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