В Ленобласти учреждено региональное отделение Союза православных женщин

В Ленобласти было создано региональное отделение Союза православных женщин, которое было учреждено под патронатом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Учредительное собрание состоялось 21 декабря 2023 года в Константино-Еленинском женском монастыре.

В состав правления вошли Анна Данилюк, вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области, Лира Бурак, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Светлана Журова, депутат Госдумы, Татьяна Толстова, уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области, Ирина Дрозденко, директор Мультицентра, Анна Хмелёва, депутат областного Законодательного собрания, Ольга Ковальчук, ректор Ленинградского областного института развития образования, игуменья Илариона (Феоктистова), настоятельница Константино-Еленинского женского монастыря, Елена Кошелева, заместитель председателя отдела по церковной благотворительности и социальному служению Выборгской епархии, Наталья Безгина, юрист Гатчинской епархии и Светлана Семагина, консультант Тихвинской епархии.

Единогласно решено, что Лира Бурак будет председателем регионального отделения Союза. В своем открытии собрания она отметила важность объединения православных женщин для решения актуальных задач региона.

"Очень символично, что региональная организация в Ленинградской области начинает свою работу в преддверии Года семьи, провозглашенного нашим Президентом. Организация будет способствовать духовно-просветительской, миссионерской, благотворительной деятельности, а также развитию сотрудничества между церковью и гражданским обществом", - подчеркнула Лира Бурак.