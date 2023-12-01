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Питерец.ру » Общество » Первый открытый каток в Петербурге откроют в эту субботу

Первый открытый каток в Петербурге откроют в эту субботу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
2 декабря пройдет открытие первого внутридворового катка в Санкт-Петербурге.

2 декабря в 12 часов 00 минут пройдет открытие первого внутридворового катка в Санкт-Петербурге. Прокатиться по свежему льду уже изъявили желание более 50 человек. Для всех желающих в «хоккейной коробке» на Белградской, 10 к. 2 будут устроены «веселые старты» с ведущими и призами за участие и победу. Организатором выступает Центр физкультуры, спорта и здоровья Фрунзенского района при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт».

«В Петербурге, к сожалению, не хватает таких открытых внутридворовых катков. Однако, все же их заливают, они есть и это радует. Среди жителей близлежащих домов они пользуются особым спросом, ведь абсолютно бесплатные и в пешей доступности», - рассказывает координатор проекта «Детский спорт» в Санкт-Петербурге, депутат Законодательного собрания Антон Соловьев.

Он также отмечает, что в скором времени продолжится заливка катков во дворах. Вопрос в устойчивости холодной температуры воздуха и возможностях владельцев таких «хоккейных коробок». Кроме того, все это отвечает целям партийного проекта о доступной физкультуре по месту жительства для горожан всех возрастов.

Дата: 2.12.2023

Адрес: Белградская, 10 к 2

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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