Первый открытый каток в Петербурге откроют в эту субботу

2 декабря в 12 часов 00 минут пройдет открытие первого внутридворового катка в Санкт-Петербурге. Прокатиться по свежему льду уже изъявили желание более 50 человек. Для всех желающих в «хоккейной коробке» на Белградской, 10 к. 2 будут устроены «веселые старты» с ведущими и призами за участие и победу. Организатором выступает Центр физкультуры, спорта и здоровья Фрунзенского района при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт».

«В Петербурге, к сожалению, не хватает таких открытых внутридворовых катков. Однако, все же их заливают, они есть и это радует. Среди жителей близлежащих домов они пользуются особым спросом, ведь абсолютно бесплатные и в пешей доступности», - рассказывает координатор проекта «Детский спорт» в Санкт-Петербурге, депутат Законодательного собрания Антон Соловьев.

Он также отмечает, что в скором времени продолжится заливка катков во дворах. Вопрос в устойчивости холодной температуры воздуха и возможностях владельцев таких «хоккейных коробок». Кроме того, все это отвечает целям партийного проекта о доступной физкультуре по месту жительства для горожан всех возрастов.

Дата: 2.12.2023

Адрес: Белградская, 10 к 2