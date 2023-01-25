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«Единая Россия» поможет учителю физкультуры из Петербурга попасть в книгу рекордов с результатом по двойным прыжкам на скакалке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Фиксацию мирового рекорда помог обеспечить депутат петербургского парламента, региональный координатор партпроекта«Детский спорт» Антон Соловьев

11 111 двойных прыжков за один подход на скакалке. Именно столько смог выполнить учитель физической культуры и спорта одной из школ Петербурга Алексей Коломин. Он сделал на 402 двойных прыжка больше, чем американский спортсмен, установивший рекорд ранее.

Молодой педагог, обратился к депутату петербургского парламента, региональному координатору партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Антону Соловьеву с просьбой организовать фиксацию результата, и тот не оставил просьбу спортсмена без внимания.

Он пояснил, что для установки нового мирового рекорда требуется непростая процедура, которая включает фото и видео фиксацию, присутствие лицензированных судей и свидетелей, а также их письменные показания.  

Сейчас вся доказательная база собрана и вместе с заявкой направлена на рассмотрение.  

«В рамках проекта «Единой России» «Детский спорт» мы работаем не только непосредственно с детьми, но и с их учителями и тренерами», - подчеркнул Антон Соловьев.

Напомним, в Петербурге реализуется партийный проект «Детский спорт». Его приоритетом является повышение значимости занятий физической культурой и спортом, совершенствование системы физического воспитания в школе, развитие массового спорта и пропаганда спорта как основы воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения.

Источник: Единая Россия
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