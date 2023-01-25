«Единая Россия» поможет учителю физкультуры из Петербурга попасть в книгу рекордов с результатом по двойным прыжкам на скакалке

11 111 двойных прыжков за один подход на скакалке. Именно столько смог выполнить учитель физической культуры и спорта одной из школ Петербурга Алексей Коломин. Он сделал на 402 двойных прыжка больше, чем американский спортсмен, установивший рекорд ранее.

Молодой педагог, обратился к депутату петербургского парламента, региональному координатору партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Антону Соловьеву с просьбой организовать фиксацию результата, и тот не оставил просьбу спортсмена без внимания.

Он пояснил, что для установки нового мирового рекорда требуется непростая процедура, которая включает фото и видео фиксацию, присутствие лицензированных судей и свидетелей, а также их письменные показания.

Сейчас вся доказательная база собрана и вместе с заявкой направлена на рассмотрение.

«В рамках проекта «Единой России» «Детский спорт» мы работаем не только непосредственно с детьми, но и с их учителями и тренерами», - подчеркнул Антон Соловьев.

Напомним, в Петербурге реализуется партийный проект «Детский спорт». Его приоритетом является повышение значимости занятий физической культурой и спортом, совершенствование системы физического воспитания в школе, развитие массового спорта и пропаганда спорта как основы воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения.