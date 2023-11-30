2 декабря – Праздник открытия зимнего сезона в Никольских рядах

2 декабря (суббота) во дворе «Никольских рядов» состоится большой праздник, посвященный открытию нового зимнего сезона и ледового катка.

Гостей ожидает интересная интерактивная программа, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, турнир по керлингу, световое ледовое шоу, музыкальные выступления, а также абсолютно новые зимние забавы, розыгрыши и лотереи.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАТОК

Долгожданная новинка этого сезона – ледовый каток под открытым небом в уютном пространстве двора. Каток площадью 600 кв.м. будет иметь натуральное ледовое покрытие, а благодаря современным инженерным системам и оборудованию, ему будут нестрашны перепады температуры - кататься можно при любой погоде до +10С.

Рядом разместится станция проката и сервисного обслуживания коньков, камера хранения, места для переобувания и дежурный врач. Время работы катка будет разделено на сеансы, продолжительностью 1 час. Коньки можно взять напрокат или прийти со своими. Каждый день на катке будет обновляться заливка, чтобы покрытие всегда было идеально ровным и чистым, а катание - безопасным. Для детей и взрослых, которые не очень уверенно стоят на коньках, есть опция воспользоваться специальным «ледовым помощником».

КЕРЛИНГ

Откроет праздничный день любительский турнир по керлингу на катке под открытым небом. В нем примут участие 8 команд в составе от 3 до 5 человек в каждой. Турнир пройдет по системе «Шенкель». Каждая команда сыграет по 3 игры и поборется за главный приз турнира – кубок «Никольских рядов».

После торжественного награждения победителей, все желающие смогут попробовать свои силы в кёрлинге, сделать первые броски, а профессиональные инструкторы поделятся с гостями секретами мастерства.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Декораторы превратили пространство двора в настоящую заснеженную зимнюю сказку. В центральной части двора гостей будет встречать полюбившаяся Венецианская карусель с яркими огнями и фигурами животных. Главная новогодняя красавица – роскошная 7-метровая празднично украшенная ель, займет свое почетное место между катком и каруселью, чтобы дарить всем гостям хорошее настроение.

Праздничная программа:

10.00-12.00 - Турнир-открытие по керлингу

11.50-12.00 - Торжественное награждение победителей турнира по керлингу

12.00-13.00 – Гостей встречают анимационные ростовые куклы, Дед Мороз и Снегурочка

14.00-15.00 – Детская анимационная программа у главной елки

15.30 – Начало новогодней музыкальной программы – вступление Olimpic Brass

16.00 – 16.40 Концертная программа на главной сцене и выступление духового ансамбля Снеговиков

16.45 - Зимняя лотерея / розыгрыш подарков

17.00 - Интерактив от Деда Мороза и Снегурочки

17.30 - Выступление ансамбля песни и танца "Хохлома"

18.00 - Зимняя лотерея / розыгрыш подарков

18:10 - Интерактивное иллюзион-шоу Романа Борща "Чудеса по-русски". Множество трюков и фокусов прямо на глазах гостей, а самые смелые даже смогут оказаться их участниками.

18.30 - Зимняя лотерея / розыгрыш подарков

18.45-19.00 - Ледовое световое шоу от Prana Group. На катке развернется настоящее световое шоу на коньках. Лазерные вспышки, лучи ультрафиолета, световой жонгляж, клубы тумана и завораживающая игра света.

Вход в двор Никольских рядов - свободный. На развлечения: каток, керлинг и карусель, будут действовать разовые билеты.

Режим работы : Ежедневно, будние - с 10.00 до 21.00; выходные и праздничные дни – с 10.00 до 22.00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ на каток (онлайн-покупка на сайте nikolskiydvor.ru или в кассе на территории – с 1 декабря): Будни Выходные Праздники Время работы катка 12:00-21:00 10:00-22:00 10:00-22:00 Сеанс с 10.00 до 16.00 300 ₽ 500 ₽ 500 ₽ Сеанс с 17.00 до 21.00 / 22.00 400 ₽ 500 ₽ 600 ₽ Стоимость проката коньков 300 ₽ 400 ₽ 400 ₽

Семейный тариф (до 2 взрослых и 2 детей): - 20% от стоимости билета на лед

Детский тариф (до 11 лет включительно): -20% от стоимости билета на лед

Для льготных категорий граждан: многодетные семьи и инвалиды (при предъявлении соответствующих документов) действует скидка – 50% от стоимости билета на лед.