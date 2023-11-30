2 декабря – Праздник открытия зимнего сезона в Никольских рядах

2 декабря (суббота) во дворе «Никольских рядов» состоится большой праздник, посвященный открытию нового зимнего сезона и ледового катка.
Гостей ожидает интересная интерактивная программа, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, турнир по керлингу, световое ледовое шоу, музыкальные выступления, а также абсолютно новые зимние забавы, розыгрыши и лотереи.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАТОК
Долгожданная новинка этого сезона – ледовый каток под открытым небом в уютном пространстве двора. Каток площадью 600 кв.м. будет иметь натуральное ледовое покрытие, а благодаря современным инженерным системам и оборудованию, ему будут нестрашны перепады температуры - кататься можно при любой погоде до +10С.
Рядом разместится станция проката и сервисного обслуживания коньков, камера хранения, места для переобувания и дежурный врач. Время работы катка будет разделено на сеансы, продолжительностью 1 час. Коньки можно взять напрокат или прийти со своими. Каждый день на катке будет обновляться заливка, чтобы покрытие всегда было идеально ровным и чистым, а катание - безопасным. Для детей и взрослых, которые не очень уверенно стоят на коньках, есть опция воспользоваться специальным «ледовым помощником».
КЕРЛИНГ
Откроет праздничный день любительский турнир по керлингу на катке под открытым небом. В нем примут участие 8 команд в составе от 3 до 5 человек в каждой. Турнир пройдет по системе «Шенкель». Каждая команда сыграет по 3 игры и поборется за главный приз турнира – кубок «Никольских рядов».
После торжественного награждения победителей, все желающие смогут попробовать свои силы в кёрлинге, сделать первые броски, а профессиональные инструкторы поделятся с гостями секретами мастерства.
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Декораторы превратили пространство двора в настоящую заснеженную зимнюю сказку. В центральной части двора гостей будет встречать полюбившаяся Венецианская карусель с яркими огнями и фигурами животных. Главная новогодняя красавица – роскошная 7-метровая празднично украшенная ель, займет свое почетное место между катком и каруселью, чтобы дарить всем гостям хорошее настроение.
Праздничная программа:
10.00-12.00 - Турнир-открытие по керлингу
11.50-12.00 - Торжественное награждение победителей турнира по керлингу
12.00-13.00 – Гостей встречают анимационные ростовые куклы, Дед Мороз и Снегурочка
14.00-15.00 – Детская анимационная программа у главной елки
15.30 – Начало новогодней музыкальной программы – вступление Olimpic Brass
16.00 – 16.40 Концертная программа на главной сцене и выступление духового ансамбля Снеговиков
16.45 - Зимняя лотерея / розыгрыш подарков
17.00 - Интерактив от Деда Мороза и Снегурочки
17.30 - Выступление ансамбля песни и танца "Хохлома"
18.00 - Зимняя лотерея / розыгрыш подарков
18:10 - Интерактивное иллюзион-шоу Романа Борща "Чудеса по-русски". Множество трюков и фокусов прямо на глазах гостей, а самые смелые даже смогут оказаться их участниками.
18.30 - Зимняя лотерея / розыгрыш подарков
18.45-19.00 - Ледовое световое шоу от Prana Group. На катке развернется настоящее световое шоу на коньках. Лазерные вспышки, лучи ультрафиолета, световой жонгляж, клубы тумана и завораживающая игра света.
Вход в двор Никольских рядов - свободный. На развлечения: каток, керлинг и карусель, будут действовать разовые билеты.
Режим работы: Ежедневно, будние - с 10.00 до 21.00; выходные и праздничные дни – с 10.00 до 22.00
|
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ на каток (онлайн-покупка на сайте nikolskiydvor.ru или в кассе на территории – с 1 декабря):
|
Будни
|
Выходные
|
Праздники
|
Время работы катка
|
12:00-21:00
|
10:00-22:00
|
10:00-22:00
|
Сеанс с 10.00 до 16.00
|
300 ₽
|
500 ₽
|
500 ₽
|
Сеанс с 17.00 до 21.00 / 22.00
|
400 ₽
|
500 ₽
|
600 ₽
|
Стоимость проката коньков
|
300 ₽
|
400 ₽
|
400 ₽
Семейный тариф (до 2 взрослых и 2 детей): - 20% от стоимости билета на лед
Детский тариф (до 11 лет включительно): -20% от стоимости билета на лед
Для льготных категорий граждан: многодетные семьи и инвалиды (при предъявлении соответствующих документов) действует скидка – 50% от стоимости билета на лед.
Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.