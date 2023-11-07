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Питерец.ру » Общество » Открытие ледового катка и новых зимних аттракционов в Никольских рядах

Открытие ледового катка и новых зимних аттракционов в Никольских рядах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Никольские Ряды
В новом сезоне гостей Никольских рядов ожидают как уже знакомые развлечения, так и абсолютно новые зимние забавы.

В новом сезоне, который продлится во дворе с 1 декабря 2023 по март 2024, гостей Никольских рядов ожидают как уже знакомые развлечения, так и абсолютно новые зимние забавы.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАТОК

Долгожданная новинка этого сезона – ледовый каток под открытым небом в уютном пространстве двора. Каток площадью 600 кв.м. будет иметь натуральное ледовое покрытие, а благодаря современным инженерным системам и оборудованию, ему будут нестрашны перепады температуры - кататься можно при любой погоде до +10С.

Рядом разместится станция проката и сервисного обслуживания коньков, камера хранения, места для переобувания и дежурный врач. Время работы катка будет разделено на сеансы, продолжительностью 1 час. Коньки можно взять напрокат или прийти со своими. Каждый день на катке будет обновляться заливка, чтобы покрытие всегда было идеально ровным и чистым, а катание - безопасным. Те, кто не очень уверенно стоит на коньках, могут воспользоваться специальным ледовым помощником. На индивидуальных тренировках с профессиональными инструкторами - мастерами спорта по фигурному катанию и призерами Чемпионатов мира и России, все желающие смогут научиться правильно кататься.

В этом сезоне гостей ждут еще две уникальные для Петербурга ледовые новинки – дорожки для игры в керлинг под открытым небом и айс мини-гольф.

АЙС МИНИ-ГОЛЬФ

Гольф стал неотъемлемой частью Никольских рядов и зима – совсем не повод, чтобы ставить игру на паузу. В него можно играть не только на траве, но и на льду.  Попасть в лунку, конечно, не просто, но увлекательно!  На ледовом поле будет «классическая девятка» из лунок разной сложности и интенсивности. Поиграть в айс мини-гольф, как и в керлинг, можно будет в определенные дни и часы недели - следите за расписанием.

КЕРЛИНГ

Символично, что в России впервые керлинг появился именно в Петербурге в начале 90-х гг., а сейчас этот спорт стремительно набирает популярность во всем мире.  Мы решили не отставать от мировых тенденций и организовали керлинг под открытым небом для наших гостей прям она катке. 2 и 3 декабря на льду Никольских рядов пройдут показательные выступления профессиональных керлингистов – членов сборной РФ. Спортсмены не только расскажут про правила и особенности игры, но и поделятся профессиональными секретами мастерства. 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Декораторы превратят пространство двора в настоящую заснеженную зимнюю сказку. В центральной части двора гостей будет встречать полюбившаяся Венецианская карусель с яркими огнями и фигурами животных.  Главная новогодняя красавица – роскошная 7-метровая празднично украшенная ель, займет свое почетное место между катком и каруселью, чтобы дарить всем гостям хорошее настроение.

ПАВИЛЬОН ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Сочетая в себе историческое прошлое и современные технические возможности, пространство Никольских рядов - идеальный вариант для мероприятий различного формата 365 дней в году.

Этой зимой на территории двора будет открыт теплый павильон площадью 1500 кв. м. – самый большой в городе - для идеального частного или корпоративного праздника, делового мероприятия или концерта. Пространство павильона оформлено в стиле, напоминающем звездное небо, и внутри уже установлено все необходимое звуковое и световое оборудование. По запросу команда Никольских рядов поможет организовать ваше мероприятие «под ключ»: от кейтеринга до шоу-программы. Площадка включает возможность зонирования пространства, охрану территории и систему климат-контроля.

ЗИМНИЙ ДЖАЗ В НИКОЛЬСКИХ

Еженедельные летние джазовые концерты стали визитной карточкой Никольских рядов.

И наш традиционный музыкальный проект «Джаз в Никольских» объявляет свой первый зимний сезон, который будет проходить в нашем новом звездном павильоне.

Регулярно, начиная с 31 декабря, в Никольских будет звучать музыкальная импровизация во всех ее проявлениях: классические джазовые стандарты и взрывной фанк, лиричный соул и кубинский джаз. Весь зимний сезон, с декабря по март, гостей ждут яркие исполнители петербургской джазовой сцены. Откроют сезон праздничным концертом в преддверии Новогодней ночи уже хорошо известный зрителям Станислав Чигадаев со своим бэндом и невероятная Ольга Абдуллина с программой New Year Jazz!

Вход в двор Никольских рядов также останется свободным. На развлечения: каток, керлинг, гольф и карусель, будут действовать разовые билеты.

С 23 по 30 ноября при онлайн покупке билета будет действовать специальная предпраздничная акция, по которой можно будет приобрести билеты на каток на период с 1 по 8 декабря и с 11 по 15 декабря со скидкой -50%.

Режим работы: Ежедневно, будние - с 10.00 до 21.00; выходные и праздничные дни – с 10.00 до 22.00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ на каток (онлайн-покупка на сайте nikolskiydvor.ru или в кассе на территории): 

Будни

Выходные

Праздники

Время работы катка

12:00-21:00

10:00-22:00

10:00-22:00

Сеанс с 10.00 до 16.00

300 ₽

500 ₽

600 ₽

Сеанс с 16.00 до 21.00

400 ₽

600 ₽

600 ₽

Стоимость проката коньков

300 ₽

400 ₽

400 ₽

Семейный тариф (до 2 взрослых и 2 детей): - 20% от стоимости билета на лед

Для льготных категорий граждан: многодетные семьи и инвалиды (при предъявлении соответствующих документов) действует скидка – 50% от стоимости билета на лед.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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