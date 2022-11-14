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Питерец.ру » Общество » Ленобласть готовятся встретить первый снегопад

Ленобласть готовятся встретить первый снегопад

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Ленобласти
Дорожные службы Ленобласти переведены в режим повышенной готовности

Дорожные службы региона переведены в режим повышенной готовности: третья неделя ноября принесет похолодание, а во вторник возможен сильный мокрый снег с дождем.

Одновременно на линию готовы выйти до 600 единиц дорожной спецтехники.

«Ленавтодор» призывает тех водителей, кто еще не «переобул» машины, делать это незамедлительно: в условиях минусовых температур летние шины дубеют, теряя сцепление с дорогой. Кроме того, необходимо вспомнить зимнюю манеру вождения, которая предполагает плавное совершение любых маневров. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов по Цельсию. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.

В Ленинградской области работает горячая телефонная линия по ситуации на региональных трассах. Позвонив по номеру 8-812-251-42-84 в любое время дня и ночи, можно оставить заявку, которая будет оперативно передана в обслуживающие организации. Также работает оперативный Телеграмм-канал — https://t.me/dorogi_47.

Всего в Ленинградской области насчитывается 9,3 тысячи километров региональных магистралей.

Источник: Администрация Ленобласти
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