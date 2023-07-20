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Питерец.ру » Общество » Невский экологический оператор совместно с Эко Лэнд презентовали современное решение для санитарной обработки контейнеров

Невский экологический оператор совместно с Эко Лэнд презентовали современное решение для санитарной обработки контейнеров

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Опубликовал: Питерец
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Невский экологический оператор совместно с Эко Лэнд презентовали современное решение для санитарной обработки контейнеров

Недавно автопарк компании ООО «Эко Лэнд» пополнился особенным мусоровозом. Данный экземпляр спецтехники предназначен не только для вывоза отходов, у него своя особая миссия - мойка, обработка и дезинфекция мусорных контейнеров.

Мусорные контейнеры необходимо периодически мыть и дезинфицировать. Это сложный, времязатратный и кропотливый процесс, так как для этого приходится увозить баки на специальные места для мытья и обработки дезраствором, ведь обработка мусорных контейнеров непосредственно на самой площадке запрещается. Перевозка контейнеров для дезинфекции отнимает большую часть рабочего времени, а также увеличивает количество рейсов спецтехники.

Благодаря новому экземпляру мусоровоза появилась возможность осуществлять дезинфекцию контейнеров на месте, при этом соблюдая все правила СанПиН. Процесс полностью автоматизирован: спецтехника оборудована закрытым кузовом, в который подъемным механизмом помещается контейнер и проходит все стадии обработки специальным оборудованием с помощью моющих и дезинфицирующих средств. Санитарная очистка осуществляется по замкнутому циклу - для отработанной воды предусмотрен специальный резервуар. Сбор загрязнений производится насосом из приемной ванны, что исключает протекание отработанной воды на асфальт.

Такой мусоровоз за один рейс может обработать более 50 евроконтейнеров, мойка и дезинфекция одного контейнера занимает в среднем 3-5 минут. Использование данной спецтехники позволяет выстраивать оптимальную логистическую цепочку при вывозе мусора и содержании  контейнеров для сбора отходов, а также сделать наш город еще лучше и чище.

«Мы очень рады, что Невский экологический оператор совместно с перевозчиком Эко Лэнд тестируют данную спецтехнику в Калининском районе, такое современное техническое решение поможет содержать наши дворы в чистоте и порядке» - отметил заместитель главы Администрации Калининского района Платонов Николай Александрович.

«Компания Эко Лэнд на территории своего обслуживания, в том числе и в Калининском районе, установила большое количество новых евроконтейнеров, и для поддержания их в надлежащем состоянии, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, было принято решение модернизировать способ обработки накопителей отходов. Данная спецтехника позволяет оптимизировать логистическую цепочку при вывозе мусора и содержании контейнеров для сбора отходов» - сообщил заместитель генерального директора ООО «Эко Лэнд» Вячеслав Анатольевич Славный.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Невский экологический оператор
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