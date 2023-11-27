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Питерец.ру » Общество » В Петербурге энергетики и зажигалки будут продавать по паспорту

В Петербурге энергетики и зажигалки будут продавать по паспорту

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Энергетики и зажигалки – продадут по паспорту

Комиссия по вопросам правопорядка и законности поддержала законопроект, который наделяет продавцов правом проверять документы у покупателей безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. Сегодня региональным законодательством определено, что такие товары могут приобретать только совершеннолетние граждане. При этом у продавцов отсутствует возможность потребовать документ, позволяющий определить возраст покупателя.

– Разработанный законопроект касается правоприменения действующих норм и направлен на защиту здоровья несовершеннолетних петербуржцев. Комиссия решила рекомендовать Законодательному Собранию принять документ в первом чтении, – прокомментировала член комиссии, депутат Вера Сергеева.

Также на заседании было решено создать рабочую группу по подготовке предложений по внесению изменений в действующее миграционное законодательство. Напомним, ранее необходимость консолидации усилий депутатов и правоохранительных структур по этому вопросу обсуждалась на рабочем совещании на базе комиссии. 

 – Поддерживаю решение о создании группы и намерен участвовать в ее работе. «Резиновые» квартиры, где прописаны десятки мигрантов, фиктивные браки, преступления приезжих, только часть вопросов. Думаю, что на базе рабочей группы впоследствии необходимо создать серьезный рабочий орган, который сможет рассматривать и вопросы социальной поддержки, и влияние миграции на экономику и другие аспекты, – сказал заместитель председателя Законодательного Собрания Павел Иткин, который принял участие в заседании.

Также члены комиссии внесли предложения по формированию состава группы. Он будет определен в ближайшие недели, а первая встреча состоится в декабре.  

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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