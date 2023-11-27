В Петербурге энергетики и зажигалки будут продавать по паспорту

Комиссия по вопросам правопорядка и законности поддержала законопроект, который наделяет продавцов правом проверять документы у покупателей безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. Сегодня региональным законодательством определено, что такие товары могут приобретать только совершеннолетние граждане. При этом у продавцов отсутствует возможность потребовать документ, позволяющий определить возраст покупателя.
Также на заседании было решено создать рабочую группу по подготовке предложений по внесению изменений в действующее миграционное законодательство. Напомним, ранее необходимость консолидации усилий депутатов и правоохранительных структур по этому вопросу обсуждалась на рабочем совещании на базе комиссии.
Также члены комиссии внесли предложения по формированию состава группы. Он будет определен в ближайшие недели, а первая встреча состоится в декабре.
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