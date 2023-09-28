В Ленобласти проведут комплексную проверку готовности системы оповещения

Уважаемые жители и гости Ленинградской области, 4 октября 2023 года с 10 до 11 часов проводится комплексная проверка готовности системы оповещения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.

По плану проводимой комплексной проверки будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, передана речевая информация в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области, а также по каналам телевидения с 10:43 до 10:44 (продолжительностью до 1 минуты) будет демонстрироваться проверочный видеоролик.

В ходе проведения комплексной проверки просим жителей и гостей Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.