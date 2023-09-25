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Питерец.ру » Общество » В Санкт-Петербурге стартует молодежный конкурс на создание логотипа к 30-летию парламента города

В Санкт-Петербурге стартует молодежный конкурс на создание логотипа к 30-летию парламента города

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в 2024 году отметит свое 30-летие.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в 2024 году отметит свое 30-летие. По случаю знаковой даты городской парламент совместно с СПбГУ объявляет творческий конкурс. Креативной молодежи города предлагается создать юбилейный логотип Заксобрания.

Принять участие в разработке тематического знака могут студенты Санкт-Петербургского государственного университета, Университета промышленных технологий и дизайна, Художественно-промышленной академии имени А.Л.Штиглица, Академии художеств имени Ильи Репина, а также других вузов и колледжей города, где предусмотрены образовательные программы по специальности «Искусство» (живопись, скульптура, дизайн и иные смежные направления).

Подать заявку на творческий конкурс и отправить проект логотипа можно с 25 сентября по 24 ноября по адресу электронной почты: [email protected]. При этом предоставить на суд жюри каждый участник может только одну работу. Итоги станут известны не позднее 8 декабря.

Авторов лучших логотипов к 30-летию Заксобрания Санкт-Петербурга ждут денежные премии. За первое место – 50 тысяч рублей, за второе – 30 тысяч рублей, за третье – 10 тысяч рублей.

Прочитать о требованиях к конкурсной работе и критериях оценки, а также ознакомиться с шаблоном заявки можно здесь http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777355452.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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