После обращения Народного фронта в Петербурге к властям города сделали освещение у школы № 93

После обращения Народного фронта в Санкт-Петербурге в администрацию Пушкинского района и в комитет по энергетике и инженерному обеспечению освещение у школы № 93 в Шушарах сделано.

Ранее в Народный фронт обратились родители учеников школы № 93, которые пожаловались на то, что школу построили, открыли, но не подключили около нее уличное освещение. Из-за этого в темное время суток детям было опасно идти в школу, а потом домой из нее. Кроме того, отсутствие освещения повышало риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

По данным Народного фронта, это одна из самых больших школ в городе. Она рассчитана на 1925 учеников. Сети наружного освещения около нее находятся в хозяйственном ведении ООО «СК «Дальпитерстрой».

«Безопасность детей должна быть в приоритете. Открывая школы и детские сады необходимо полностью обеспечивать вокруг них инфраструктуру и поддерживать ее в надлежащем состоянии. Мы рады, что власти быстро откликнулись на наше обращение и «Дальпитерстрой», отвечающий за этот участок, дал свет к началу учебного года», – отметила руководитель регионального исполкома в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова.