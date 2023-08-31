Памятники воинам в парке Интернационалистов надо приводить в порядок: депутат «Единой России» Антон Соловьев обратил внимание на ситуацию в рамках «нулевых чтений» бюджета

Депутат «Единой России» Антон Соловьев предложил учесть в дополнительных потребностях городского комитета по благоустройству средства на приведение в порядок монумента воинам-интернационалистам и памятника спецназу в парке Интернационалистов. Инициатива прозвучала в ходе «нулевых чтений» проекта городского бюджета. На площадке бюджетно-финансового комитета Заксобрания состоялось обсуждение вопросов благоустройства.

«Во Фрунзенском районе есть замечательный парк Интернационалистов, там есть два памятника, у которых проходит очень много городских, в том числе памятных мероприятий. С течением времени людей, которые приходят к этим памятникам, становится больше. К сожалению, оба они находятся в плачевном состоянии», – сказал единоросс.

Он обратил внимание, что балансовая принадлежность объектов архитектурной среды до настоящего времени не определена, что мешает исполнительным органам власти и администрации Фрунзенского района финансировать работы по благоустройству.

«Из переписки понятно, что в принципе они сейчас ничейные: администрация района не может тратить деньги на благоустройство и комитет по благоустройству не может. Надо закончить их передачу, и второе — заложить в дополнительные потребности бюджета приведение памятников в порядок», – обратился к главе профильного городского ведомства депутат.

Председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко пообещал учесть высказанные пожелания и провести совместное совещание с Фрунзенской районной администрацией по этому вопросу.

«Содержать эти памятники мы обязаны. Город обязан. Это дань памяти и воинам-афганцам и людям, участвовавшим в интернациональных конфликтах, представляющим интересы нашей страны. Если есть какие-то чиновничьи препоны, то мы должны их нивелировать», – пояснил свою позицию Антон Соловьев.