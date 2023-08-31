Памятники воинам в парке Интернационалистов надо приводить в порядок: депутат «Единой России» Антон Соловьев обратил внимание на ситуацию в рамках «нулевых чтений» бюджета

Депутат «Единой России» Антон Соловьев предложил учесть в дополнительных потребностях городского комитета по благоустройству средства на приведение в порядок монумента воинам-интернационалистам и памятника спецназу в парке Интернационалистов. Инициатива прозвучала в ходе «нулевых чтений» проекта городского бюджета. На площадке бюджетно-финансового комитета Заксобрания состоялось обсуждение вопросов благоустройства.
Он обратил внимание, что балансовая принадлежность объектов архитектурной среды до настоящего времени не определена, что мешает исполнительным органам власти и администрации Фрунзенского района финансировать работы по благоустройству.
Председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко пообещал учесть высказанные пожелания и провести совместное совещание с Фрунзенской районной администрацией по этому вопросу.
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