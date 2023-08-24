Более 700 иностранных граждан Петербурга познакомили с русской культурой

Информационно-культурное мероприятие «Под крылом Петербурга» уже более 10 лет помогает иностранным гражданам адаптироваться в Северной столице. 21 августа очередное мероприятие из цикла прошло на территории овощной базы «Софийская», а 24 августа — на территории отеля «Ольгино». События были приурочены ко Дню государственного флага.

На мероприятиях были даны бесплатные консультации по вопросам миграционного законодательства, трудоустройства, образования, здравоохранения. Разобраться в нюансах гостям помогали эксперты — специалисты администраций районов, правоохранительных органов, некоммерческих организаций и национально-культурных объединений.

«Под крылом Петербурга» не только оказывает практическую помощь, но и знакомит гостей с традициями русского чаепития. Особым подарком стала концертная программа с участием национальных творческих коллективов.

Участников поприветствовал директор Санкт-Петербургского Дома национальностей Александр Карлов.

«Я рад вас приветствовать на нашем завершающем в этом году мероприятии «Под крылом Петербурга». Благодарю всех участников мероприятия и выражаю слова благодарности хозяевам площадки, консультантам, национально-культурным объединениям и Приморскому району, на территории которого мы сейчас находимся. Это мероприятие приурочено ко Дню государственного флага и очень приятно видеть, что иностранные граждане знают о российских государственных праздниках, это очень важно и ценно для нас».

Мероприятие организовано Санкт-Петербургским Домом национальностей при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.