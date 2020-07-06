«Питерец.ру» сообщает, что российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. Экзаменационные испытания пройдут сегодня и завтра. При этом работа будет состоять из 2 частей. Известно, что она включает в себя 27 заданий. На ее выполнение школьникам дают 3,5 часа.

В этом году сроки ЕГЭ сдачи пришлось скорректировать. К тому же этот экзамен сдают только школьники, которые планируют поступать в вузы. Пандемия коронавируса оказала заметное влияние на образовательный процесс. Школьники были вынуждены какое-то время учиться дистанционно, из-за чего столкнулись с дополнительными сложностями. Подготовка к экзамену проходила в необычных условиях. Посмотрим, как все это скажется на результатах ЕГЭ.