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Питерец.ру » Общество » На федеральной трассе А-121 «Сортавала» на полтора месяца ограничат пропускную способность в районе поселка Лососёво

На федеральной трассе А-121 «Сортавала» на полтора месяца ограничат пропускную способность в районе поселка Лососёво

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» на полтора месяца ограничат пропускную способность в районе поселка Лососёво Ленинградской области

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством дорожных работ на путепроводе через железную дорогу «Лосево — Каменногорск» в период с 20 августа по 5 октября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч.» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, светофорные объекты, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Дорожные работы будут производиться на 76 километре федеральной трассы А-121 «Сортавала», в районе поселка Лососёво Ромашкинского сельского поселения Приозерского района. Будет выполнена замена мастичных деформационных швов и гидроизоляции, восстановление защитного слоя бетона, устройство верхнего слоя дорожного покрытия из литого асфальтобетона» - добавил Пузыревский.


Производитель работ: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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