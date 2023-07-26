Названа "большая пятерка" союзников России в Африке, где сохраняет присутствие ЧВК "Вагнер"

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов назвал публичных союзников России в Африке. Это Центральноафриканская Республика, Алжир, Мали, Зимбабве и Эритерия.

Специалисты "Петербургской политики" классифицировали африканские страны по характеру публичной поддержки России в ходе голосований на площадке Организации Объединенных Наций. По словам Виноградова, пять стран – ЦАР, Мали, Алжир, Эритерия и Зимбабве – не боятся говорить об этом открыто. И в двух из них присутствует частная военная компания "Вагнер".

Стоит отметить, что в ЦАР и Мали "вагнеровцы" продолжают подготовку военных и сотрудников силовых структур для обеспечения безопасности местного населения.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что деятельность организации планируется распространить и на другие африканские государства, с которыми уже ведутся переговоры.