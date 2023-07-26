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Питерец.ру » Общество » Названа "большая пятерка" союзников России в Африке, где сохраняет присутствие ЧВК "Вагнер"

Названа "большая пятерка" союзников России в Африке, где сохраняет присутствие ЧВК "Вагнер"

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Опубликовал: Андрей Якунин
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Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов назвал публичных союзников России в Африке

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов назвал публичных союзников России в Африке. Это Центральноафриканская Республика, Алжир, Мали, Зимбабве и Эритерия.

Специалисты "Петербургской политики" классифицировали африканские страны по характеру публичной поддержки России в ходе голосований на площадке Организации Объединенных Наций. По словам Виноградова, пять стран – ЦАР, Мали, Алжир, Эритерия и Зимбабве – не боятся говорить об этом открыто. И в двух из них присутствует частная военная компания "Вагнер".

Стоит отметить, что в ЦАР и Мали "вагнеровцы" продолжают подготовку военных и сотрудников силовых структур для обеспечения безопасности местного населения.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что деятельность организации планируется распространить и на другие африканские государства, с которыми уже ведутся переговоры.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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