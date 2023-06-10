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Питерец.ру » Общество » «Если начнется полномасштабная война»: Пригожин допустил вероятность набора женщин в ряды ЧВК «Вагнер»

«Если начнется полномасштабная война»: Пригожин допустил вероятность набора женщин в ряды ЧВК «Вагнер»

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Опубликовал: Андрей Якунин
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«Если начнется полномасштабная война»: Пригожин допустил вероятность набора женщин в ряды ЧВК «Вагнер»

В случае начала полномасштабной войны можно вернуться к обсуждению вопроса о наборе женщин в состав ЧВК «Вагнер». Об этом заявил основатель военной организации Евгений Пригожин.

В опубликованном пресс-службой компании «Конкорд» заявлении на запрос Telegram-канала «Наталья Хим» предприниматель выразил мнение, что пока идет специальная военная операция, на передовой должны сражаться мужчины.

«В госпиталях, в гуманитарной сфере женщины работают, и это ни для кого не секрет. ЧВК “Вагнер” не планирует набирать женщин, поскольку не имеет для этого каких-либо воинских специальностей. Если начнется полномасштабная война, безусловно, мы вернемся к этому вопросу», — подчеркнул предприниматель.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала актуальные номера телефонов для получения достоверной информации по трудоустройству в ЧВК «Вагнер». Это было сделано на фоне появления многочисленных фейковых интернет-ресурсов, приглашающих стать членом прославленного «оркестра», и для пресечения действий злоумышленников, за которыми могут стоять настоящие враги.

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