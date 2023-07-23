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Питерец.ру » Общество » В Выборге стартовал мотопарад «До государственной границы-2023»

В Выборге стартовал мотопарад «До государственной границы-2023»

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46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Мотопарад «До государственной границы-2023» собрал рекордное число участников и во главе с губернатором Ленобласти отправился из Выборга.

Мотопарад «До государственной границы-2023» собрал рекордное число участников и во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко отправился из Выборга. Он проедет вдоль Сайменского канала до погранперехода «Брусничное» на границе с Финляндией.

«Мы собрались на ежегодный мотопробег, который проводим во время «Балтик Ралли». В этом году он очень многочисленный — я думаю, это рекорд фестиваля. К нам присоединились мотоциклисты из Финляндии, Дании, Эстонии, наши друзья-байкеры из Владивостока. У всех прекрасное настроение. Мы обязательно доберемся до финской границы, погудим и скажем, что мы сильные, у нас все в порядке, и победа будет за нами. При этом мы абсолютно дружественные люди, и наша граница для финнов не закрыта — приезжайте, смотрите, как мы живем», — сказал Александр Дрозденко, готовясь к старту мотополка.

Мотопарад «До государственной границы» ежегодно проходит в Ленинградской области в дни фестиваля «Балтик Ралли». В колонне — участники «Балтик Ралли» из разных клубов России и ближнего зарубежья.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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