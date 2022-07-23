Дрозденко в Выборге дал старт мотопараду байкеров

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в полдень 23 июля в Выборге дал старт мотопараду байкеров вдоль Сайменского канала – ключевого мероприятия международного мотофестиваля Baltic Rally. Глава региона лично возглавил рычащую колонну и двинул её в сторону российско-финляндской границы.

Участники парада планируют достичь МАПП "Брусничное", который неделю назад вновь открылся для российских туристов. От границы Евросоюза колонна повернёт обратно в Выборг.

В мотофестивале в Выборге также принимает также участие генеральный консул Израиля в Петербурге Ури Резник. Он, как и Дрозденко, известен своим неравнодушием к миру моторов. По предварительной информации, мотоцикл генконсулу на время предоставил губернатор Ленобласти.