Страх Польши стал высшей степенью мирового признания бойцов "Вагнера" – военкор Симонов

Страх Польши в связи с появлением подразделений ЧВК "Вагнер" в Белоруссии является признаком мирового признания "музыкантов" на фоне их боевых заслуг. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Симонов.

О переброске к восточным границам Польши двух бригад из-за развертывания лагерей "Вагнера" на территории Белоруссии заявил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак. Такие действия свидетельствуют о наличии страха в странах НАТО преред бойцами российской частной военной компании.

"Высшая степень мирового признания способностей спортсмена — его победа в Олимпийских играх. Высшая степень у художника или писателя — показ или чтение их творений через сотни лет после смерти. Высшая степень у воинских подразделений — когда от их появления у своих границ пугаются целые страны, входящие в великий и могучий блок НАТО. Боятся – значит уважают", – написал в своем телеграм-канале Симонов.

Стоит отметить, что ранее стало известно о передвижении колонн ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии и начале обучения белорусских военных инструкторами "оркестра". Также в Сети была опубликована фотография Евгения Пригожина в палаточном лагере "музыкантов" в Белоруссии.