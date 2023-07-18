Петербургские депутаты почтили память детей, погибших при эвакуации на станции Лычково

Петербургские депутаты приняли участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвящённых 82-годовщине гибели ленинградских детей на железнодорожной станции Лычково. Отдать дань памяти погибшим при эвакуации маленьким ленинградцам в посёлок Лычково Демянского района Новгородской области приехали Алексей Зинчук, Любовь Менделеева и Дмитрий Дмитриев, представители Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

Народные избранники передали обращение спикера петербургского парламента Александра Бельского участникам мероприятия:

«Сколько бы времени ни прошло, мы никогда не забудем страшную трагедию, которая произошла на Лычковской земле. Мы глубоко скорбим о невинных жизнях и судьбах, сломанных войной. Очень важно, что благодаря усилиям местных активистов об этой трагической странице истории узнала вся страна. Открытые здесь монументы, а также музей стали символами нашей вечной памяти. Сегодня мы сохраняем и передаём историческую правду о всех жертвах войны, защищаем её подлинных героев, напоминаем о том, к чему приводит бесчеловечная идеология нацизма. От всей души благодарю ветеранов, жителей Лычково, представителей местных властей и всех, кто проявляет высокую гражданскую ответственность. Вечная память погибшим детям».

Петербуржцы приняли участие в панихиде на Лычковском кладбище у братской могилы, где похоронены дети из яслей, детских садов и школ Ленинграда, их воспитатели, педагоги и медицинский персонал, а также жители посёлка, оказавшиеся жертвами авиационной бомбардировки.

18 июля 1941 года на станции Лычково немецкий бомбардировщик взорвал гражданский состав, в котором находилось 2000 детей из Ленинграда и прилегающих населённых пунктов. В ходе авиаудара погиб 41 человек, в том числе 28 детей. Увечья и ранения разной степени тяжести получили 29 граждан, из них 18 – дети. Через час после первой бомбёжки последовала вторая, более массированная, но местные жители успели принять меры и спасти уцелевших на железнодорожной станции людей.